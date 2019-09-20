Формула Штайнмайера: з чим іде Україна на переговори у "нормандському форматі", фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n127079-prystayko-rozpoviv-pro-ostannu-redakciu-formuly-shtaynmayera.html

Ракурс

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів про те, що записане у так званій «формулі Штайнмаєра» щодо примирення на Донбасі. Він заявив, що Україна погодилася на чітко виписані формулювання, які обговорювали раніше радники.

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Пристайко в інтерв’ю «Європейській правді» повідомив, що формула обговорювалася з 2015 року і відображується в листі міністрів закордонних справ Німеччини та Франції.

Це те, що у нас широко називається «формулою Штайнмаєра». Але у вересні 2019 року радники «нормандської четвірки» погодили інше чітке формулювання, — розповів міністр.

У новій інтерпретації йдеться про те, що закон про особливий статус Донбасу застосовується на тимчасових умовах (з моменту проведення виборів). На постійній основі він починає діяти після визнання виборів ОБСЄ такими, що відповідають високим стандартам.

За словами Пристайка, тристороння контактна група 18 вересня не виконала вказівку «нормандської четвірки» про письмове узгодження тексту цієї формули, оскільки «виникло технічне непорозуміння в групі». Крім того, представник України висловив певні зауваження щодо формулювань.

Пристайко не прогнозує, яким буде остаточний варіант тексту «формули» — усе вирішить тристороння контактна група. Україна має на меті змінити у ньому загальне формулювання, оскільки воно «викликає дуже багато трактувань». Остаточне формулювання затверджуватиме МЗС і передасть його на розгляд лідерів «нормандського» формату".

Однією з умов саміту є письмово підтверджений (в тому числі Україною) текст формули. Інша умова зустрічі — розведення військ на трьох контрольних ділянках. Український міністр додає, що росіяни додали третю умову зустрічі — «вироблення чітких формулювань для заяви лідерів».

Нагадаємо, що у вересні відбувся й обмін утримуваними особами «35 на 35» між Україною та РФ, і активізація перемовин щодо зустрічі у «нормандському» форматі, на якій планується ухвалити рамковий безпековий документ. Він базується на так званій «формулі Штайнмайера» — колишнього глави дипломатії Німеччини та нинішнього президента цієї країни.

Формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Якщо ОБСЄ визнає вибори вільними, Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям, які нині становлять ОРДЛО, й отримує контроль над кордоном.

Формулу ніхто не підписував — вона просто була озвучена Штайнмаєром і не є конкретною «дорожньої картою» для втілення мінських угод.