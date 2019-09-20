Невідомий повідомив про замінювання низки об’єктів у Києві. Фото: cdn.jitunews.com

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В Києві другу добу поспіль невідомий «мінує" низку об'єктів столичної інфраструктури: житлові будинки, медичні установи, дитячі садки, торговельні центри, мости та посольство США.

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Повідомлення надійшло на електронну пошту поліції Києва 20 вересня о 8:09. Сьогодні правоохоронці отримали інформацію про мінування 14 житлових будинків, восьми лікарень та пологових будинків, 11 дошкільних закладів, та 21 ТРЦ. Про це повідомляє «Інформатор» з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Як відомо, вчора поліція Києва повідомляла, що невідомі заявили про мінування 11 дитячих садків, восьми медичних закладів, 20 житлових будинків, усіх столичних мостів, 1 дипломатичної установи та семи державних установ, 22 торговельно-розважальних центрів.

У сьогоднішньому списку зазначені житлові будинки за адресами:

проспект Генерала Ватутіна, 3а

вулиця Привокзальна, 2а

провулок Богдана Хмельницького, 4

провулок Яновського, 4б

вулиця Кемеровська, 67

вулиця Антоновича, 66

вулиця Кудряшова, 15

вулиця Боголюбоава, 31

вулиця Пчілки, 5

Московська площа, 3

вулиця Миколи Закревського, 95а

провулок Охтирський, 4

проспект Перемоги, 67

вулиця Марини Раскової, 19

Пологові будинки та лікарні:

Київський пологовий будинок № 1 за адресою: вулиця Арсенальна, 5

Київський пологовий будинок № 2 за адресою: вулиця Мостицька, 11

Київський пологовий будинок № 3 за адресою: вулиця Василя Кучера, 7

Київський пологовий будинок № 5 за адресою: проспект Лобановського, 2

Київський пологовий будинок № 6 за адресою: вулиця Петра Запорожця, 26а

Міська клінічна лікарня № 4 за адресою: вулиця Солом’янська, 17

Міська клінічна лікарня № 5 за адресою: вулиця Відпочинку, 11

Онкологічний центр міська клінічна лікарня № 11 за адресою: вулиця Рогозовська, 6

Крім того, міститься інформація про мінування дитсадків «Планета дитинства», Baby Star, «Аристотель», «Монтессорі», «Орлятко», «Осокорки», «Підсніжник», «Лісовий дзвіночок», «Веселка», «Ромашка», «Гроно».

У списку є й торговельні центри Києва: Gulliver, Ocean Plaza, Globus, Retroville, Метроград, Комод, ЦУМ, Art Mall, «Проспект», «Караван», «Метрополіс», «Квадрат», «Аркадія», Dream Town, «Лимон», New Way, Rive Gauche, «Магеллан», «Атмосфера», «Променад», «Україна».

Нагадаємо, 18 вересня на київському мосту Метро сталася НП. Того дня 42-річний колишній військовослужбовець ЗСУ Олексій Белько, який свого часу брав участь у бойових діях на Донбасі, виїхав на міст на автомобілі Opel та погрожував підірвати його. Внаслідок цих дій в Києві утворився транспортний колапс. Згодом поліція затримала порушника.