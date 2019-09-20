Неизвестный сообщил о замене ряда объектов в Киеве. Фото: cdn.jitunews.com

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Ракурс

В Киеве вторые сутки подряд неизвестный «минирует» ряд объектов столичной инфраструктуры: жилые дома, медицинские учреждения, детские сады, торговые центры, мосты и посольство США.

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Сообщение поступило на электронную почту полиции Киева 20 сентября в 8:09. Сегодня правоохранители получили информацию о минировании 14 жилых домов, восьми больниц и родильных домов, 11 дошкольных учреждений, и 21 ТРЦ. Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как известно, вчера полиция Киева сообщила, что неизвестные заявили о минировании 11 детских садов, восьми медицинских учреждений, 20 жилых домов, всех столичных мостов, 1 дипломатического учреждения и семи государственных учреждений, 22 торгово-развлекательных центров.

В сегодняшнем списке указаны жилые дома по адресам:

проспект Генерала Ватутина, 3а

улица Привокзальная, 2а

переулок Богдана Хмельницкого, 4

переулок Яновского, 4б

улица Кемеровская, 67

улица Антоновича, 66

улица Кудряшова, 15

улица Боголюбоава, 31

улица пчелки, 5

Московская площадь, 3

улица Николая Закревского, 95а

переулок Ахтырский, 4

проспект Победы, 67

улица Марины Расковой, 19

Родильные дома и больницы:

Киевский роддом № 1 по адресу: улица Арсенальная, 5

Киевский роддом № 2 по адресу: улица Мостицкая, 11

Киевский роддом № 3 по адресу: улица Василия Кучера, 7

Киевский роддом № 5 по адресу: проспект Лобановского, 2

Киевский роддом № 6 по адресу: улица Петра Запорожца, 26а

Городская клиническая больница № 4 по адресу: улица Соломенская, 17

Городская клиническая больница № 5 по адресу: улица Отдыха, 11

Онкологический центр городская клиническая больница № 11 по адресу: улица Рогозовская, 6

Кроме того, содержится информация о минировании детсадов «Планета детства», Baby Star, «Аристотель», «Монтессори», «Орленок», «Осокорки», «Подснежник», «Лесной колокольчик», «Радуга», «Ромашка», «Гроздь».

В списке есть и торговые центры Киева: Gulliver, Ocean Plaza, Globus, Retroville, Метроград, Комод, ЦУМ, Art Mall, «Проспект», «Караван», «Метрополис», «Квадрат», «Аркадия», Dream Town, «Лимон», New Way, Rive Gauche, «Магеллан», «Атмосфера», «Променад», «Украина».

Напомним, 18 сентября на киевском мосту Метро произошло ЧП. В тот день 42-летний бывший военнослужащий ВСУ Алексей Белько, который в свое время принимал участие в боевых действиях на Донбассе, выехал на мост на автомобили Opel и угрожал взорвать его. В результате этих действий в Киеве образовался транспортный коллапс. Впоследствии полиция задержала нарушителя.