Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Съедобная посуда: в Лондоне создали боксы и чашки из кофе, листьев и зерна. Фото: informupack

Съедобная посуда: в Лондоне создали боксы и чашки из кофе, листьев и зерна (ФОТО)

20 сен 2019, 15:36
999

Съедобная посуда для самолетов — это новая разработка известного лондонского бюро Priestman Goode. Дизайнеры и производители посуды из кофейных зерен и листьев бамбука считают, что она будет отличной эко-альтернативой для используемого нынче пластика.

Loading...

Съедобная посуда взамен пластиковой разработана специально для авиакомпаний Airbus, Qatar Airways, Turkish Airlines и United Airlines. Вся посуда подлежит утилизации, но также ее можно есть, пишет Daily Mail.

Съедобная посуда: в Лондоне создали боксы и чашки из кофе, листьев и зерна. Фото: PriestmanGoode

Чашки и ланчбоксы в основном произведены из кофейной гущи и листьев бамбука. В производстве также использовали пшеничные и овсяные отруби, водоросли, кофейные зерна, банановые листья и даже вафли.

По статистике, на каждого пассажира за один перелет расходуют до 500 г пластика, что значительно вредит экологии из-за невозможности его полной утилизации. Новая же посуда создана из растительного сырья и в случае утилизации она не причинит вреда окружающей среде.

Съедобная посуда: в Лондоне создали боксы и чашки из кофе, листьев и зерна. Фото: PriestmanGoode

Съедобная посуда: в Лондоне создали боксы и чашки из кофе, листьев и зерна. Фото: PriestmanGoode

Съедобная посуда: в Лондоне создали боксы и чашки из кофе, листьев и зерна. Фото: PriestmanGoode

Раньше «Ракурс» рассказывал об экологической катастрофе в Черном море — экологи два года исследовали его акваторию и отыскали в воде химические составляющие, пластик, остатки косметики и прочее.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
Новости партнеров
Загрузка...