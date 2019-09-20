Съедобная посуда: в Лондоне создали боксы и чашки из кофе, листьев и зерна. Фото: informupack

https://racurs.ua/n127078-sedobnaya-posuda-v-londone-sozdali-boksy-i-chashki-iz-kofe-listev-i-zerna-foto.html

Ракурс

Съедобная посуда для самолетов — это новая разработка известного лондонского бюро Priestman Goode. Дизайнеры и производители посуды из кофейных зерен и листьев бамбука считают, что она будет отличной эко-альтернативой для используемого нынче пластика.

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Съедобная посуда взамен пластиковой разработана специально для авиакомпаний Airbus, Qatar Airways, Turkish Airlines и United Airlines. Вся посуда подлежит утилизации, но также ее можно есть, пишет Daily Mail.

Чашки и ланчбоксы в основном произведены из кофейной гущи и листьев бамбука. В производстве также использовали пшеничные и овсяные отруби, водоросли, кофейные зерна, банановые листья и даже вафли.

По статистике, на каждого пассажира за один перелет расходуют до 500 г пластика, что значительно вредит экологии из-за невозможности его полной утилизации. Новая же посуда создана из растительного сырья и в случае утилизации она не причинит вреда окружающей среде.

Раньше «Ракурс» рассказывал об экологической катастрофе в Черном море — экологи два года исследовали его акваторию и отыскали в воде химические составляющие, пластик, остатки косметики и прочее.