Їстівний посуд: у Лондоні створили бокси і чашки з кави, листя та зерна. Фото: informupack

https://racurs.ua/ua/n127078-yistivnyy-posud-u-londoni-stvoryly-boksy-i-chashky-z-kavy-lystya-ta-zerna-foto.html

Ракурс

Їстівний посуд для літаків — це нова розробка відомого лондонського бюро Priestman Goode. Дизайнери і виробники посуду з кавових зерен і листя бамбуку вважають, що він буде відмінною еко-альтернативою для пластику, який використовується наразі.

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Їстівний посуд замість пластикового розроблений спеціально для авіакомпаній Airbus, Qatar Airways, Turkish Airlines та United Airlines. Весь посуд підлягає утилізації, але його також можна їсти, пише Daily Mail.

Чашки та ланчбокси зроблені переважно з кавової гущі та листя бамбуку. У виробництві також використовували пшеничні та вівсяні висівки, водорості, кавові зерна, бананове листя та навіть вафлі.

За статистикою, на кожного пасажира за один переліт витрачають до 500 г пластику, що значно шкодить екології через неможливість його повної утилізації. Новий же посуд виготовлений із рослинної сировини, тож у разі утилізації він не заподіє шкоди навколишньому середовищу.

Раніше «Ракурс» розповідав про екологічну катастрофу в Чорному морі — екологи два роки досліджували його акваторію й відшукали у воді хімічні складові, пластик, залишки косметики тощо.