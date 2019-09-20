Погода в Україні 21 вересня: зниження температури, переважно без опадів. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n127076-pogoda-v-ukrayini-21-veresnya-znyjennya-temperatury-perevajno-bez-opadiv-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 21 вересня буде переважно без опадів. Дощі очікуються тільки на півночі і сході країни.

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Синоптики попереджають про продовження похолодання. Температура повітря вдень становитиме 11−19°, а вночі опуститься до 2−9° тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 21 вересня вдень очікується незначний дощ. Температура повітря вночі становитиме 3−5°, вдень — 13−15°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють мінливу хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5°, вдень — 15−17°.

В Одесі 21 вересня опади не передбачаються. Вночі температура повітря опуститься до 7−9°, вдень підніметься до 15−17°.

У Дніпрі в суботу вдень очікується прохолода. Вночі температура становитиме 3−5°, вдень — 14−16°.

У Харкові 21 вересня Укргідрометцентр обіцяє дощ. Вночі термометри покажуть 5−7°, вдень — 12−14°.

На Закарпатті завтра очікується прохолодна погода. Температура повітря знизиться і вночі становитиме 2−4°, вдень — 17−19°.

У Києві 21 вересня магнітні бурі не очікується. Метеорологи попереджають про незначні заворушеннях.

Як раніше повідомляв «Ракурс», синоптики дали прогноз на весь вересень.