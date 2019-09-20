Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні 21 вересня: зниження температури, переважно без опадів. Фото: Ракурс

Погода в Україні 21 вересня: зниження температури, переважно без опадів (КАРТА)

20 вер 2019, 15:26
999

Погода в Україні 21 вересня буде переважно без опадів. Дощі очікуються тільки на півночі і сході країни.

Loading...

Синоптики попереджають про продовження похолодання. Температура повітря вдень становитиме 11−19°, а вночі опуститься до 2−9° тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 21 вересня вдень очікується незначний дощ. Температура повітря вночі становитиме 3−5°, вдень — 13−15°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють мінливу хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5°, вдень — 15−17°.

В Одесі 21 вересня опади не передбачаються. Вночі температура повітря опуститься до 7−9°, вдень підніметься до 15−17°.

У Дніпрі в суботу вдень очікується прохолода. Вночі температура становитиме 3−5°, вдень — 14−16°.

У Харкові 21 вересня Укргідрометцентр обіцяє дощ. Вночі термометри покажуть 5−7°, вдень — 12−14°.

На Закарпатті завтра очікується прохолодна погода. Температура повітря знизиться і вночі становитиме 2−4°, вдень — 17−19°.

Погода в Україні 21 вересня. Фото: Укргідрометцентр

У Києві 21 вересня магнітні бурі не очікується. Метеорологи попереджають про незначні заворушеннях.

Геомагнітна обстановка в Києві 21 вересня. Фото: Gismeteo

Як раніше повідомляв «Ракурс», синоптики дали прогноз на весь вересень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
Новини партнерів
Загрузка...