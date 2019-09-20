Погода в Украине 21 сентября: понижение температуры, преимущественно без осадков. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 21 сентября будет преимущественно без осадков. Дожди ожидаются только на севере и востоке страны.

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Синоптики предупреждают о продолжении похолодания. Температура воздуха днем составит 11−19°, а ночью опустится до 2−9° тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 21 сентября днем ожидается незначительный дождь. Температура воздуха ночью составит 3−5°, днем — 13−15°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают переменчивую облачность. Столбики термометров ночью покажут 3−5°, днем — 15−17°.

В Одессе 21 сентября осадки не предвидятся. Ночью температура воздуха опустится до 7−9°, днем ​​поднимется до 15−17°.

В Днепре в субботу днем ожидается прохлада. Ночью температура составит 3−5°, днем — 14−16°.

В Харькове 21 сентября Укргидрометцентр обещает дождь. Ночью термометры покажут 5−7°, днем — 12−14°.

На Закарпатье завтра ожидается прохладная погода. Температура воздуха понизится и ночью составит 2−4°, днем — 17−19°.

В Киеве 21 сентября магнитные бури не ожидаются. Метеорологи предупреждают о незначительных волнениях.

Как ранее сообщал «Ракурс», синоптики дали прогноз на весь сентябрь.