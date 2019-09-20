Прорыв на «газовых переговорах»: Киев и Москва обсуждают и транзит, и прямые поставки топлива, фото — Дело

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На трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе между Украиной и Россией при посредничестве Еврокомиссии обсуждались не только вопросы подписания нового договора о транзите газа через Украину, а также поставки газа из РФ.

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Об этом сообщил 20 сентября министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель на пресс-конференции в Киеве.

На переговорах обсуждались объемы и цены транзита, а также возможные прямые поставки газа в Украину из России, — заявил Оржель.

РФ уже не настаивает на продолжении предварительного договора о транспортировке, выражает готовность работать по европейским правилам.

Мы договорились, что дальнейший разговор в рамках консультаций должен основываться на рыночных принципах. Цена действительно должна быть рыночной. Также говорили, что мы готовы предоставить определенную тарифную сетку, показатели которой будут зависеть от объемов прокачки, — сообщил Оржель.

При этом министр не исключил, что договор о транспортировке может быть не подписан — несмотря на конструктив, появившийся в переговорах с РФ. Министр назвал тональность переговоров «рыночной конструктивной беседой».

Следующие переговоры состоятся во второй декаде октября. Речь идет о подписании договора на транспортировку.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе сообщила о готовности заключить транзитный контракт с Украиной по нормам Евросоюза. В то же время, если Украина не успеет внедрить нормы ЕС, Россия предлагает продлить действующий контракт на короткий срок.

Ныне действующий контракт на транзит истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия, которая модерирует переговоры, считает, что новый контракт на транзит газа должен быть длительным (на 10 или более лет) и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией. В «Нафтогазе» заявляли, что на предстоящих переговорах предложат России транспортировать по 60 млрд куб. м газа ежегодно в течение 10 лет.