«Укравтодор» будет взвешивать грузовики в движении на трассе Киев — Чоп. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n127074-ukravtodor-budet-vzveshivat-gruzoviki-v-dvijenii-na-trasse-kiev-chop.html

Ракурс

«Укравтодор» объявил о запуске первых двух из шести запланированных комплексов взвешивания грузовиков в движении (Weight in motion, WIM). Пока что они работают в тестовом режиме на участках дороги Киев — Чоп.

Loading...

Комплекс весогабаритного контроля предназначен для автоматического измерения веса автомобиля в движении. Ожидается, что их запуск в Украине поможет в сохранении дорог, сообщил журналистам министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает «Интерфакс-Украина».

В скором времени планируется открытие в Украине еще четырех комплексов WIM, а в течение полутора лет, по словам Криклия, их будет уже около сотни.

В свою очередь Славомир Новак, исполняющий обязанности главы «Укравтодора», отметил, что на сегодня система еще не отлажена: сейчас сведения о перевесе и нарушителях передаются инспекторам «Укртрансбезопасности», но вскоре будут представлены комплексы WIM с автоматическим формированием штрафов.

Для полноценной работы этой системы на дорогах страны нужны 250 комплексов контроля веса и габаритов транспорта. Для ее функционирования понадобится перестройка инфраструктуры. В частности, для ныне тестируемых комплексов использовали построенные ранее пешеходные мосты.

Раньше сегодня «Ракурс» писал об анонсированном увольнении Новака.