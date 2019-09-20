Разумков заявил, что его подставили с голосованием в парламенте. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n127073-razumkov-zayavil-chto-ego-podstavili-s-golosovaniem-v-parlamente-smi.html

Ракурс

На заседании фракции «Слуга народа» председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты его подставили.

Loading...

Причиной возмущения стал провал голосования законопроекта № 1009, который позволит Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований прослушивать чиновников. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники во фракции.

Разумков отметил, что депутаты доверяют чужим фракциями больше, чем своей, и «порошенки-геращенки влили им в уши глупости».

Больше всего свирепствовал из-за провала голосования председатель Офиса президента Андрей Богдан. По словам источника издания, он много кричал и требовал распустить нардепов.

Успокоить Богдана смог президент Украины Владимир Зеленский, который спокойно спросил, почему депутаты не проголосовали и в чем проблема такой ситуации.

Отмечается, что Разумков попросил заранее предупреждать, если нардепов беспокоят какие-то законы. Фракция договорилась перед каждым важным законопроектом проводить дополнительное заседание для обсуждения и решения вопросов.

Как ранее сообщал «Ракурс», впервые за законопроект № 1009 Верховная Рада проголосовала 10 сентября.