Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу. Фото: Нацполиция

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Стрельбу на улице устроил житель Одессы в частном секторе города.

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Вооруженный инцидент произошел после того, как нетрезвый гражданин увидел возле своего дома автомобиль с тремя лицами. Мужчины ждали на соседку. Одессит вынес из своего дома карабин и начал стрелять в воздух. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

После первых выстрелов машина с незнакомцами начала ехать прочь, но мужчина не унимался и стрелял из карабина. Очевидцы сообщили о происшествии правоохранителям, те задержали 43-летнего нарушителя и изъяли у него оружие и патроны.

Следователи по факту происшествия открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 11 сентября пятеро жителей Киверцовского района устроили драку с сотрудниками патрульной полиции. В результате происшествия пострадали четыре человека.