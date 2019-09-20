Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину. Фото: Нацполіція

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Стрілянину на вулиці влаштував мешканець Одеси у приватному секторі міста.

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Збройний інцидент стався після того, як нетверезий громадянин побачив біля свого будинку автомобіль з трьома особами. Чоловіки чекали на сусідку. Одесит виніс зі свого будинку карабін та почав стріляти в повітря. Про це 20 вересня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Після перших пострілів машина з незнайомцями почала їхати геть, але чоловік не вгамовувався й гатив із карабіна. Очевидці повідомили про подію правоохоронців, ті затримали 43-річного порушника й вилучили у нього зброю та набої.

Слідчі за фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 вересня п’ятеро мешканців Ківерцівського району вчинили бійку із співробітниками патрульної поліції. Внаслідок події постраждали четверо осіб.