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Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину. Фото: Нацполіція

В Одесі п’яний чоловік влаштував на вулиці стрілянину з карабіна (ФОТО, ВІДЕО)

20 вер 2019, 14:46
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Стрілянину на вулиці влаштував мешканець Одеси у приватному секторі міста.

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Збройний інцидент стався після того, як нетверезий громадянин побачив біля свого будинку автомобіль з трьома особами. Чоловіки чекали на сусідку. Одесит виніс зі свого будинку карабін та почав стріляти в повітря. Про це 20 вересня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Після перших пострілів машина з незнайомцями почала їхати геть, але чоловік не вгамовувався й гатив із карабіна. Очевидці повідомили про подію правоохоронців, ті затримали 43-річного порушника й вилучили у нього зброю та набої.

Слідчі за фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину. Фото: Нацполіція

Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 11 вересня п’ятеро мешканців Ківерцівського району вчинили бійку із співробітниками патрульної поліції. Внаслідок події постраждали четверо осіб.

Джерело: Ракурс


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