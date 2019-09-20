Разумков заявив, що його підставили з голосуванням у парламенті. Фото: LIGA.net

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Ракурс

На засіданні фракції «Слуга народу» голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що народні депутати його підставили.

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Причиною обурення став провал голосування законопроекту № 1009, який дозволить Національному антикорупційному бюро України та Державному бюро розслідувань прослуховувати чиновників. Про це повідомляє «Українська правда» посилаючись на джерела у фракції.

Разумков наголосив, що депутати довіряють чужим фракціями більше, ніж своїй, та «порошенки-геращенки влили їм у вуха дурню».

Найбільше лютував через провал голосування голова Офісу президента Андрій Богдан. За словами джерела видання, він багато кричав та вимагав розпустити нардепів.

Заспокоїти Богдана зміг президент України Володимир Зеленський, який спокійно запитав, чому депутати не проголосували та у чому проблема такої ситуації.

Зазначається, що Разумков попросив заздалегідь попереджати, якщо нардепів турбують якісь закони. Фракція домовилася перед кожним важливим законопроектом проводити додаткове засідання для обговорення та вирішення питань.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вперше за законопроект № 1009 Верховна Рада проголосувала 10 вересня.