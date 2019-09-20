Славомір Новак. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n127058-ministr-infrastruktury-anonsuvav-zvilnennya-z-posady-kerivnyka-ukravtodoru-novaka.html

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Керівник «Укравтодору» Славомір Новак буде звільнений з посади.

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У Міністерстві інфраструктури запланували кадрові ротації. Також вони передбачені на державних підприємствах, які підпорядковані міністерству. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю, яке буде опубліковано наступного тижня, 20 вересня повідомляє «Економічна правда».

Новак мені сказав, що Богдан Юлик на цьому тижні за власним бажанням пішов. Сьогодні я дізнаюсь, що він начебто пішов на якісь лікарняні. Якщо мене будуть вводити в оману в таких елементарних речах, де є запит суспільства і скандал на скандалі був із цим Юликом, я вважаю, що це спроба мене політично підставляти. Я не дам цього зробити. З Новаком ми попрощаємося, — зазначив Криклій.

Як відомо, Богдан Юлик фігурував у скандалі, який був пов’язаний із розділенням доріг на Тернопільщини на шматки по 40 м для уникнення тендерів. Тодішній глава Міністерства інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що кадрове питання щодо скандального посадовця буде ухвалене після реакції Національного антикорупційного бюро.

Славомір Новак очолює «Укравтодор» з 2016 року. У 2011−2013 роках Новак був міністром транспорту та водного господарства Польщі.

Нагадаємо, 19 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення якості доріг. Документ передбачає низку заходів із створення безпечних умов автомобілістам і розвитку мережі якісних доріг. Також глава держави запропонував віддати будівництво пріоритетних українських доріг провідним західним компаніям.