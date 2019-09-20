Славомир Новак. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n127058-ministr-infrastruktury-anonsiroval-uvolnenie-s-doljnosti-rukovoditelya-ukravtodora-novaka.html

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Руководитель «Укравтодора» Славомир Новак будет уволен с должности.

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В Министерстве инфраструктуры запланировали кадровые ротации. Также они предусмотрены на государственных предприятиях, которые подчинены министерству. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Крыклий в интервью, которое будет опубликовано на следующей неделе, 20 сентября сообщает «Экономическая правда».

Новак мне сказал, что Богдан Юлик на этой неделе по собственному желанию ушел. Сегодня я узнаю, что он вроде бы пошел на какой-то больничный. Если меня будут вводить в заблуждение в таких элементарных вещах, где есть запрос общества и скандал на скандале был с этим Юликом, я считаю, что это попытка меня политически подставлять. Я не дам этого сделать. С Новаком мы попрощаемся, — отметил Крыклий.

Как известно, Богдан Юлик фигурировал в скандале, который был связан с разделением дорог на Тернопольщине на куски по 40 м для избежания тендеров. Тогдашний глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что кадровый вопрос относительно скандального чиновника будет принято после реакции Национального антикоррупционного бюро.

Славомир Новак возглавляет «Укравтодор» с 2016 года. В 2011—2013 годах Новак был министром транспорта и водного хозяйства Польши.

Напомним, 19 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении качества дорог. Документ предусматривает ряд мер по созданию безопасных условий автомобилистам и развития сети качественных дорог. Также глава государства предложил отдать строительство приоритетных украинских дорог ведущим западным компаниям.