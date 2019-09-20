«Укравтодор» зважуватиме вантажівки у русі на трасі Київ — Чоп. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n127074-ukravtodor-zvajuvatyme-vantajivky-u-rusi-na-trasi-kyyiv-chop.html

Ракурс

«Укравтодор» оголосив про запуск перших двох із шести запланованих комплексів зважування вантажівок у русі (Weight in motion, WIM). Поки що вони працюють у тестовому режимі на ділянках дороги Київ — Чоп.

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Комплекс вагогабаритного контролю призначений для автоматичного вимірювання ваги автомобіля в русі. Очікується, що їх запуск в Україні допоможе у збереженні доріг, повідомив журналістам міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає «Інтерфакс-Україна».

Незабаром планується відкриття в Україні ще чотирьох комплексів WIM, а протягом півтора років, за словами Криклія, їх буде вже близько сотні.

У свою чергу Славомир Новак, виконуючий обов’язки глави «Укравтодору», зазначив, що на сьогодні система ще не налагоджена: зараз відомості про понаднормову вагу та порушників передаються інспекторам «Укртрансбезпеки», але незабаром будуть представлені комплекси WIM з автоматичним формуванням штрафів.

Для повноцінної роботи цієї системи на дорогах країни потрібні 250 комплексів контролю ваги і габаритів транспорту. Для її функціонування знадобиться розбудова інфраструктури. Зокрема, для наразі тестованих комплексів використали зведені раніше пішохідні мости.

Раніше сьогодні «Ракурс» писав про анонсоване звільнення Новака.