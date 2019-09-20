Прорив на «газових переговорах»: Київ і Москва обговорюють і транзит, і прямі поставки палива, фото — Дело

https://racurs.ua/ua/n127075-proryv-na-gazovyh-peregovorah-kyyiv-i-moskva-obgovoruut-i-tranzyt-i-pryami-postavky-palyva.html

Ракурс

На тристоронніх переговорах щодо газу у Брюсселі між Україною та Росією за посередництвом Єврокомісії обговорювалися не тільки питання підписання нового договору щодо транзиту газу через Україну, а також поставок газу з РФ.

Loading...

Про це повідомив 20 вересня міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель на прес-конференції в Києві.

На переговорах обговорювалися об'єми і ціни транзиту, а також можливі прямі поставки газу в Україну з Росії, — заявив Оржель.

РФ вже не наполягає на продовженні попереднього договору з транспортування, висловлює готовність працювати за європейськими правилами.

Ми дійшли згоди, що подальша розмова у рамках консультацій повинна ґрунтуватися на ринкових засадах. Ціна дійсно повинна бути ринковою. Також говорили, що ми готові надати певну тарифну сітку, що залежатиме від обсягів прокачування, — повідомив Оржель.

Водночас він не виключив, що договір про транспортування може бути не підписаний — попри конструктив, що з’явився у переговорах з РФ. Міністр назвав тональність переговорів «ринковою конструктивною розмовою».

Наступні переговори відбудуться у другій декаді жовтня. Йдеться про підписання договору на транспортування.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак повідомив, що Москва на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі повідомила про готовність укласти транзитний контракт з Україною за нормами Євросоюзу. У той же час, якщо Україна не встигне впровадити норми ЄС, Росія пропонує продовжити діючий контракт на короткий термін.

Нині діючий контракт на транзит закінчується 31 грудня 2019 року. Єврокомісія, яка модерує переговори, вважає, що новий контракт на транзит газу має бути довготривалим (на 10 або більше років) і передбачати такі обсяги, які могли б зацікавити європейського інвестора з високою репутацією. У «Нафтогазі» заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд куб. м газу щорічно протягом 10 років.