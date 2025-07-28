Україна вперше імпортує азербайджанський газ. Фото:

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Україна вперше імпортує азербайджанський газ Трансбалканським маршрутом.

НАК «Нафтогаз України» вже домовився про постачання азербайджанського газу Трансбалканським коридором. Укладено першу угоду про закупівлю газу з компанією Групи SOCAR — SOCAR Energy Ukraine. Тестова поставка здійснюється маршрутом через Болгарію й Румунію до України. Про це голова правління групи Сергій Корецький повідомив у Facebook.

Це — невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання і зміцнення енергетичної безпеки України, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, першу нитку Трансбалканського газопроводу збудували ще за часів СРСР у 1986 році. Другу нитку побудували в 2002 році. Його проклали територією самопроголошеного Придністров’я, а також Румунії, Болгарії та Туреччини.

Нагадаємо, агентство Reuters інформувало, що Україна втратила 40% видобутку газу після російських ракетних ударів. Саме тому українська влада планує імпортувати до 800 млн куб. м газу з Європи для компенсації втрат.