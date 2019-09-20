Формула Штайнмайера: с чем идет Украина на переговоры в "нормандском формате", фото — "24 канал

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о том, что записано в так называемой «формуле Штайнмайера» по примирению на Донбассе. Он заявил, что Украина согласилась на четко выписанные формулировки, которые обсуждали ранее советники.

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Пристайко в интервью «Европейской правде» сообщил, что формула обсуждалась с 2015 года и отображается в письме министров иностранных дел Германии и Франции.

Это то, что у нас широко называется «формулой Штайнмайера». Но в сентябре 2019 года советники «нормандской четверки» согласовали иную четкую формулировку, — рассказал министр.

В новой интерпретации говорится, что закон об особом статусе Донбасса применяется на временных условиях (с момента проведения выборов). На постоянной основе он начинает действовать после признания выборов ОБСЕ соответствующими высоким стандартам.

По словам Пристайко, трехсторонняя контактная группа 18 сентября не выполнила указание «нормандской четверки» о письменном согласовании текста этой формулы, поскольку «возникло техническое недоразумение в группе». Кроме того, представитель Украины выразил определенные замечания относительно формулировок.

Пристайко не прогнозирует, каким будет окончательный вариант текста «формулы» — все решит трехсторонняя контактная группа. Цель Украины — изменить в нем общую формулировку, поскольку она «вызывает очень много трактовок». Окончательную формулировку будет утверждать МИД и передаст ее на рассмотрение лидеров «нормандского» формата".

Одним из условий саммита является письменно подтвержденный (в том числе Украиной) текст формулы. Другое условие встречи — разведение войск на трех контрольных участках. Украинский министр заявил, что россияне добавили третье условие встречи — «выработку четких формулировок для заявления лидеров».

Напомним, что в сентябре этого года состоялся и обмен удерживаемыми лицами «35 на 35» между Украиной и РФ, а также активизировались переговоры о встрече в «нормандском» формате, на которой планируется принять рамочный документ. Он базируется на так называемой «формуле Штайнмайера» — бывшего главы дипломатии Германии и нынешнего президента этой страны.

Формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Если ОБСЕ признает выборы свободными, Украина введет особый режим местного самоуправления на территориях, которые сейчас составляют ОРДЛО, и получает контроль над границей.

Формулу никто не подписывал — она ​​просто была озвучена Штайнмайером и не является конкретной «дорожной картой» для воплощения минских соглашений.