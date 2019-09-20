Пристайко о Цемахе: Мы подробно говорили с голландцами перед выдачей. Фото: Бизнес.медиа

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Реакцию Нидерландов на выдачу Владимира Цемаха, который является подозреваемым по делу сбитого «боинга» МН17, России прокомментировал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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По словам Пристайко, ситуацию подробно обсудили с голландцами перед выдачей Цемаха. Об этом он заявил в интервью «Европейской правде».

Пристайко отметил, что Украина передавала Нидерландам право на проведение расследования и полный доступ к Цемаху, однако заседание суда по этому делу запланировали только на март следующего года.

Министр подчеркнул, что никто не предложил провести слушания раньше, пока Цемах еще в Украине, а теперь обвиняют Киев, что он обменял экс-боевика на своих граждан.

Пристайко отметил, что именно украинская сторона его задержала и позволила допросить.

Он не появился с неба и не упал сам в руки Нидерландов — нет, мы его вытащили оттуда, потеряв жизнь одного нашего бойца и покалечив другого. Это цена, которую Украина заплатили за Цемаха, чтобы дать нидерландской следственной группе возможность его допросить, снять все показания, которые им нужны, — подчеркнул министр.

По словам министра, теперь Нидерланды могут обратиться с запросом к России, если хотят получить его на суд в марте.

Напомним, Нидерланды в Брюсселе раскритиковали отсутствие освобождения Цемаха в заявлении Европейского Союза.