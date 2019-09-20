Ринок землі: в уряді оприлюднили текст законопроекту

Ринок землі в Україні пропонується запровадити з 1 жовтня

https://racurs.ua/ua/n127082-rynok-zemli-v-uryadi-opryludnyly-tekst-zakonoproektu.html

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оприлюднило текст законопроекту щодо запровадження в Україні ринку землі.

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Відповідний документ оприлюднено на сайті міністерства.

Цей законопроект пропонує з 1 жовтня 2020 року скасувати заборону на відчуження земель сільгосппризначення.

В результаті набувати права власності на земельні ділянки сільгосппризначення зможуть:

громадяни України;

юридичні особи України;

територіальні громади;

держава;

іноземці та особи без громадянства в порядку спадкування за законом із зобов’язанням здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.

Щодо іноземців набуття права власності на землю може обмежуватися санкціями. Відповідні зміни пропонується внести до закону «Про санкції».

Також законопроект пропонує, щоб переважне право купівлі земельної ділянки мав її орендар, за умови сплати ціни, за якою вона продається.

Крім того, законопроект передбачає, що громадяни, яким належить право постійного користування чи право довічного успадкованого володіння відповідними земельними ділянками державної та комунальної власності, матимуть право на їх викуп з розстрочкою платежу до п’яти років, за ціною нормативної грошової оцінки таких земельних ділянок.

Також передбачається, що сукупна площа ділянок сільгосппризначення, які перебувають у власності громадянина або юридичної особи України в межах однієї області не повинна перевищувати 15% від усіх наявних земель сільськогосподарського призначення. Для України загалом цей показник не має перевищувати 0,5%.

У пояснювальній записці законопроекту його автори наголошують, що в Україні сьогодні існує гостра соціальна, економічна та правова необхідність відкриття скасування заборони на відчуження земель сільгосппризначення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук нещодавно назвав дату запровадження ринку землі в Україні.