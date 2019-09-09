Как Украине получить членство в НАТО, рассказал председатель комитета ВР по внешней политике Яременко. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n126524-kak-ukraine-poluchit-chlenstvo-v-nato-rasskazal-predsedatel-komiteta-vr-po-vneshney-politike.html

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Богдан Яременко, возглавляющий комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики, рассказал, когда Украина сможет вступить в НАТО.

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По словам Яременко, в 2008 году в НАТО не смогли принять решение о приглашении Украины и, хотя этот документ не рассматривали, он существует. Об этом он заявил в интервью ТСН.

Яременко утверждает, что поступление приглашения зависит сейчас больше от Украины. Страну не позовут в НАТО, пока никто не отвечает за взрывы на складах, генералы не отвечают за ситуацию, а некоторые солдаты занимаются ерундой на линии фронта, убеждает Яременко.

По его словам, не важно, с каким вооружением Украина пойдет в НАТО, так как без необходимого уровня стандартов, Киев приглашения не получит. Яременко отмечает, что процесс интеграции, даже без принятия в блок, в корне изменит комплекс обороны и безопасности и выведет страну на другой стратегический уровень, который будет выше, чем в РФ.

Яременко заявил, что даже если страны НАТО не станут союзниками Украины, найти общий язык и получить большую помощь стране будет легче. По его словам, чем быстрее Украина достигнет уровня соответствия стандартам и ценностям НАТО, тем быстрее Киев сможет спросить у блока, где наше приглашение.

Напомним, в конце июня украинский спецназ впервые прошел сертификацию НАТО.