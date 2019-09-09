Як Україні отримати членство в НАТО, розповів голова комітету ВР з зовнішньої політики Яременко. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n126524-yak-ukrayini-otrymaty-chlenstvo-v-nato-rozpoviv-golova-komitetu-vr-z-zovnishnoyi-polityky-yaremenko.html

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Богдан Яременко, який очолює комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики, розповів, коли Україна зможе вступити у НАТО.

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За словами Яременка, у 2008 році в НАТО не змогли ухвалити рішення щодо запрошення України і, хоча цей документ не переглядали, він існує. Про це він заявив у інтерв’ю ТСН.

Яременко стверджує, що надходження запрошення залежить наразі більше від України. Країну не покличуть у НАТО, поки ніхто не відповідає за вибухи на складах, генерали не відповідають за ситуацію, а деякі солдати займаються дурницями на лінії фронту, переконує Яременко.

За його словами, не важливо, з яким озброєнням Україна піде до НАТО, так як без необхідного рівня стандартів, Київ запрошення не отримає. Яременко зазначає, що процес інтеграції, навіть без прийняття до блоку, докорінно змінить комплекс оборони і безпеки та виведе країну на інший стратегічний рівень, який буде вищим, ніж у РФ.

Яременко заявив, що навіть, якщо країни НАТО не стануть союзниками України, порозумітися та отримати більшу допомогу країні буде легше. За його словами, чим швидше Україна досягне рівня відповідності стандартам і цінностям НАТО, тим швидше Київ зможе запитати у блока, де наше запрошення.

Нагадаємо, наприкінці червня український спецназ уперше пройшов сертифікацію НАТО.