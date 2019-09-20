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Ракурс
Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов за евробляхи. Фото: YouTube

Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов за нерастаможенные «евробляхи»

20 сен 2019, 16:50
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Владимир Зеленский, президент Украины, 20 сентября подписал закон № 1030 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины».

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Закон предусматривает, что льготный период продлится до конца ноября 2019 года. Таким образом он продлен на 90 дней. Об этом сообщается на веб-странице Верховной Рады Украины.

Как известно, парламент 12 сентября проголосовал за отсрочку введения штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации. Тогда 284 народных депутата поддержали проект закона № 1030. Документом предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные так называемые евробляхи еще на 90 дней. Таким образом льготный период увеличивается с 270 до 360 дней. Растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Напомним, в августе первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билощицкий заявил, что владельцы автомобилей на европейской регистрации пока не получили ни одного штрафа за нарушение правил ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на территорию Украины.

Источник: Ракурс


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