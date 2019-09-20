«Нормандський процес»: Пристайко провів переговори з очільником МЗС Німеччини

Вадим Пристайко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127097-normandskyy-proces-prystayko-proviv-peregovory-z-ochilnykom-mzs-nimechchyny.html

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів переговори зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом.

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Переговори відбувалися сьогодні в другій половині дня в форматі телефонної розмови. Про це у своєму Твіттері повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Посол зазначив, що це вже друга така розмова за останні дні.

За допомогою наших німецьких друзів очільник МЗС України усіма силами намагається зрушити з мертвої точки «нормандський процес», — наголосив Мельник.

Агентство «Укрінформ» з посиланням на власні інформовані джерела повідомляє, що ця розмова між Пристайко й Маасом відбулася з ініціативи Німеччини, тоді як попередня — відбувалася з ініціативи української сторони.

Під час неї Маас, зокрема, поінформував Пристайка про зміст своєї нещодавньої телефонної розмови з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Також зазначається, що німецька сторона пропонує провести перед самітом зустріч на рівні міністрів закордонних справ.

Водночас Пристайко після на початку вересня заявляв, що Україна не бачить в ній потреби.

Нагадаємо, кілька днів тому Пристайко заявив, що запланована на 17 вересня зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» не відбулася з вини російської сторони, у котрої виникли «технічні причини», які завадили взяти в ній участь.

Тоді Пристайко також анонсував проведення переговорів з Маасом з приводу нової спроби підготувати зустріч «нормандської четвірки».