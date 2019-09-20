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Бюджет-2020: в правительстве рассказали, где искать резервы, фото — РБК Украина

Резервы бюджета-2020 правительство будет искать в эффективном использовании средств — Маркарова

20 сен 2019, 11:16
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Министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала о резервах государственного бюджета на 2020 год. В парламенте 20 сентября она назвала его бюджетом эффективности, поскольку именно в рациональном использовании средств Кабмин видит резервы, которые помогут правительству его выполнять.

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С трибуны Рады Маркарова заявила, что нынешний бюджет подали в парламент до того, как в нем утвердит свою программу действий правительство. Бюджет базируется на макропрогнозах, которые в мае сделал предыдущий состав Кабмина. Они предусматривают рост ВВП в 2020 году на уровне 3,3%.

Министр сообщила, что в период между первым и вторым чтением бюджет обязательно пересмотрят и, вероятно, изменят основные макропоказатели.

Бюджет сформирован на действующем налоговом законодательстве, но правительство 16 сентября подало в Раду законопроект № 2144, в котором говорится о новом распределении полномочий и ресурсов между центральным и местными бюджетами.

Тезис об эффективном использовании средств Маркарова проиллюстрировала на существующей ситуации с местными бюджетами. В частности, она обратила внимание на то, что местные власти продолжают держать большие суммы средств на депозитах, а также неактивно использует средства на развитие инфраструктуры.

На едином казначейском счете сейчас находится 72 млрд грн, на депозитах — 7 млрд грн, — заявила министр.

Правительство подало бюджет-2020 в Раду 15 сентября. В проекте на национальную безопасность и оборону заложено 245,8 млрд грн или 5,4% ВВП. В смете в составе специального фонда государственного бюджета создан государственный дорожный фонд (69,6 млрд грн). Всего же на ремонт и строительство дорог запланировано 74 млрд грн., Это на 19,3 млрд больше, чем в 2019 году.

Источник: Ракурс


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