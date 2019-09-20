Бюджет-2020: в уряді розповіли, де шукатимуть резерви, фото — РБК Україна

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Міністр фінансів України Оксана Маркарова розповіла про резерви державного бюджету на 2020 рік. У парламенті 20 вересня вона назвала його бюджетом ефективності, оскільки саме в раціональному використанні коштів Кабмін бачить резерви, які допоможуть уряду його виконувати.

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З трибуни Ради Маркарова заявила, що цьогорічний бюджет подали в парламент до того, як у ньому затвердить програму дій уряд. Бюджет базується на макропрогнозах, які у травні зробив попередній склад Кабміну. Вони передбачають зростання ВВП у 2020 році на рівні 3,3%.

Міністр повідомила, що у період між першим та другим читанням бюджет обов’язково переглянуть і, ймовірно, змінять основні макропоказники.

Бюджет сформовано на чинному податковому законодавстві, але уряд 16 вересня подав до Ради законопроект № 2144, у якому йдеться про новий розподіл повноважень та ресурсів між центральним і місцевими бюджетами.

Тезу про ефективне використання коштів Маркарова проілюструвала на існуючій ситуації із місцевими бюджетами. Зокрема, вона звернула увагу на те, що місцева влада продовжує тримати великі суми коштів на депозитах, а також неактивно використовує кошти на розвиток інфраструктури.

На єдиному казначейському рахунку нині зберігається 72 млрд грн, на депозитах — 7,7 млрд грн коштів місцевих бюджетів, — заявила міністр.

Уряд подав бюджет-2020 в Раду 15 вересня. У проекті на національну безпеку і оборону закладено 245,8 млрд грн або 5,4% ВВП. У кошторисі в складі спеціального фонду державного бюджету створений державний дорожній фонд (69,6 млрд грн). Всього ж на ремонт і будівництво доріг заплановано 74 млрд грн., це на 19,3 млрд більше, ніж у 2019 році.