Пасажирський літак сів екстрено у Франківську. Фото: flickr.com

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Пасажирський літак, який слідував рейсом «Валенсія-Київ», змушений був здійснити аварійну посадку у міжнародному аеропорту «Івано-Франківськ».

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Надзвичайна подія сталася ввечері 19 вересня. Літак із 90 пасажирами на борту, що слідував з Іспанії до Києва, змушений був сідати в Івано-Франківську через несправність шасі. Причину неполадки повідомив спеціальний датчик. Про це 20 вересня повідомило управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

19 вересня о 21.26 надійшло повідомлення про те, що в міжнародному аеропорту «Івано-Франківськ» здійснює аварійну посадку авіарейс «Валенсія-Київ». Загальна кількість пасажирів (в тому числі екіпаж) 90 осіб, — зазначили в ОДА.

На місці події працювали рятувальні служби. Оскільки рейс приземлився без особливих проблем, то допомога рятувальників не знадобилася.

Нагадаємо, 31 серпня у Російській Федерації в пасажирського авіалайнера Boeing 737 у небі відмовив один із двигунів. Літак вилетів із Сочі, але був змушений здійснити екстрену посадку в московському аеропорту «Шереметьєво».