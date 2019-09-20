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На США обрушився тропічний шторм: двоє загиблих і понад 1 тис. врятованих. Фото: twitter/HoustonFire

На США обрушився тропічний шторм: двоє загиблих і понад 1 тис. врятованих (ФОТО, ВІДЕО)

20 вер 2019, 10:48
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Тропічний шторм «Імельда» накрив США. Кілька районів Техасу були затоплені через сильні дощі.

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В результаті стихійного лиха загинули щонайменше двоє осіб. Бригади рятувальників евакуювали вже понад тисячі осіб з їхніх будинків в укриття. Про це повідомляє The Guardian.

Фото: twitter / CourtneyABC13

Зазначається, що затоплені також деякі райони південно-західної Луїзіани. У Х’юстоні скасували або затримали понад 900 рейсів.

Зазначається, що губернатор Техасу Грег Еббот замовив звіт про те, як зміни клімату викликають частіші шторми. Вчені стверджують, що таку екстремальну погоду викликає кліматична криза.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку вересня на Корейський півострів обрушився тайфун, який вбив вісьмох осіб і зруйнував сотні будинків.


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