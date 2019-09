Тропічний шторм «Імельда» накрив США. Кілька районів Техасу були затоплені через сильні дощі.

В результаті стихійного лиха загинули щонайменше двоє осіб. Бригади рятувальників евакуювали вже понад тисячі осіб з їхніх будинків в укриття. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що затоплені також деякі райони південно-західної Луїзіани. У Х’юстоні скасували або затримали понад 900 рейсів.

THIS IS HOUSTON: A man was seen helping an elderly man walk through flood waters on Bissonnet. Here are high water locations reported on Houston-area roads. Be safe! https://t.co/eUT9ry2pjHpic.twitter.com/itxE2VTxtr