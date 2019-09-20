На США обрушився тропічний шторм: двоє загиблих і понад 1 тис. врятованих. Фото: twitter/HoustonFire

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Ракурс

Тропічний шторм «Імельда» накрив США. Кілька районів Техасу були затоплені через сильні дощі.

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В результаті стихійного лиха загинули щонайменше двоє осіб. Бригади рятувальників евакуювали вже понад тисячі осіб з їхніх будинків в укриття. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що затоплені також деякі райони південно-західної Луїзіани. У Х’юстоні скасували або затримали понад 900 рейсів.

THIS IS HOUSTON: A man was seen helping an elderly man walk through flood waters on Bissonnet. Here are high water locations reported on Houston-area roads. Be safe! https://t.co/eUT9ry2pjHpic.twitter.com/itxE2VTxtr — ABC13 Houston (@abc13houston) September 19, 2019

Зазначається, що губернатор Техасу Грег Еббот замовив звіт про те, як зміни клімату викликають частіші шторми. Вчені стверджують, що таку екстремальну погоду викликає кліматична криза.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку вересня на Корейський півострів обрушився тайфун, який вбив вісьмох осіб і зруйнував сотні будинків.