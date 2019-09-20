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Пассажирский самолет сел экстренно в Франковске. Фото: flickr.com

Аварийную посадку в аэропорту Ивано-Франковска совершил рейс «Киев-Валенсия»: стала известна причина

20 сен 2019, 10:57
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Пассажирский самолет, который следовал рейсом «Валенсия-Киев», вынужден был совершить аварийную посадку в международном аэропорту «Ивано-Франковск».

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ЧП произошло вечером 19 сентября. Самолет с 90 пассажирами на борту, следовавший из Испании в Киев, вынужден был садиться в Ивано-Франковске из-за неисправности шасси. Причину неполадки сообщил специальный датчик. Об этом 20 сентября сообщило управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

19 сентября в 21.26 поступило сообщение о том, что в международном аэропорту «Ивано-Франковск» совершает аварийную посадку авиарейс «Валенсия-Киев». Общее количество пассажиров (в том числе экипаж) 90 человек, — отметили в ОГА.

На месте происшествия работали спасательные службы. Поскольку рейс приземлился без особых проблем, то помощь спасателей не понадобилась.

Напомним, 31 августа в Российской Федерации в пассажирском авиалайнере Boeing 737 в небе отказал один из двигателей. Самолет вылетел из Сочи, но был вынужден совершить экстренную посадку в московском аэропорту «Шереметьево».

Источник: Ракурс


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Аварийную посадку в аэропорту Ивано-Франковска совершил рейс «Киев-Валенсия»: стала известна причина

ЧП произошло в Ивано-Франковске 19 сентября. На местном аэропорту аварийную посадку был вынужден совершить пассажирский самолет, который следовал из испанской Валенсии в Киев

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