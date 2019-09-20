Делегацию Украины в ПАСЕ возглавила депутат от «Слуги народа»

Елизавета Ясько, фото: Lisa Yasko, Facebook

https://racurs.ua/n127091-delegaciu-ukrainy-v-pase-vozglavila-deputat-ot-slugi-naroda.html

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Елизавета Ясько, народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа», возглавила делегацию Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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На эту должность ее во время сегодняшних учредительного собрания избрали члены постоянной украинской делегации в ПАСЕ, сообщает агентство «Укринформ».

Кандидатуру Ясько поддержали 13 членов делегации. Также рассматривалась кандидатура народного депутата от «Слуги народа» Марии Мезенцевой. За нее проголосовали семь членов делегации.

Кроме того, сегодня избран первый заместитель и заместитель председателя украинской делегации. Ими стали член фракции «Батькивщина» народный депутат Сергей Соболев и Рустем Умеров из фракции «Голос» соответственно.

Постоянный состав украинской делегации в ПАСЕ был определен 17 сентября. В нее от «Слуги народа» вошли Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Елизавета Ясько и Юлия Овчинникова, от «Оппозиционной платформы — За жизнь» — Юлия Левочкина, от «Батькивщины» — Сергей Соболев, от «Европейской солидарности» — Алексей Гончаренко, от фракции «Голос» — Леся Василенко. От депутатской группы «За будущее» в состав делегации вошел беспартийный народный депутат Дмитрий Лубинец.

Напомним, Верховная Рада сегодня изменила календарный план второй сессии, сделав невозможным участие украинской парламентской делегации в работе ПАСЕ.