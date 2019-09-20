Делегацію України в ПАРЄ очолила депутат від «Слуги народу»

Єлизавета Ясько, фото: Lisa Yasko, Facebook

https://racurs.ua/ua/n127091-delegaciu-ukrayiny-v-parie-ocholyla-deputat-vid-slugy-narodu.html

Ракурс

Єлизавета Ясько, народний депутат із парламентської фракції «Слуга народу», очолила делегацію Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

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На цю посаду її під час сьогоднішніх установчих зборів обрали члени постійної української делегації у ПАРЄ, повідомляє агентство «Укрінформ».

Кандидатуру Ясько підтримали 13 членів делегації. Також розглядалася кандидатура народного депутата від «Слуги народу» Марії Мезенцевої. За неї проголосували семеро членів делегації.

Крім того, сьогодні обрано першого заступника і заступника голови української делегації. Ними стали член фракції «Батьківщина» народний депутат Сергій Соболєв та Рустем Умєров із фракції «Голос» відповідно.

Постійний склад української делегації в ПАРЄ був визначений 17 вересня. До неї від «Слуги народу» увійшли Марина Бардіна, Олександр Мережко, Марія Мезенцева, Леся Забуранна, Сергій Кальченко, Єлизавета Ясько та Юлія Овчинникова, від «Опозиційної платформи — За життя» — Юлія Льовочкіна, від «Батьківщини» — Сергій Соболєв, від «Європейської солідарності» — Олексій Гончаренко, від фракції «Голос» — Леся Василенко. Від депутатської групи «За майбутнє" до складу делегації увійшов безпартійний народний депутат Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні змінила календарний план другої сесії, унеможлививши участь української парламентської делегації в роботі ПАРЄ.