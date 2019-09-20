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Ракурс
Игорь Коломойский, фото:«Радіо Свобода»

«Импичмент Коломойскому»: на Банковой активисты требуют лишить олигарха украинского гражданства и влияния на политику (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 сен 2019, 18:17
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В Киеве возле Офиса президента на улице Банковой началась акция «Импичмент Коломойскому», участники которой требуют от президента Украины Владимира Зеленского лишить олигарха Игоря Коломойского украинского гражданства.

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Основанием для такого решения они считают доступную в открытых источниках информацию о наличии у Коломойского одновременно с украинским также гражданства других стран — Израиля и Кипра.

Также активисты протестуют против чрезмерного, по их мнению, влияния Коломойского на украинскую внешнюю и внутреннюю политику.

Президент Украины. Гарантируйте Конституцию. Лишите гражданина Израиля и Кипра гражданства Украины! И заодно — влияния на украинскую политику. Дайте, наконец, международным судебным и следственным органам добраться до него, не вступая в конфликт с украинским государством! — призвал в своем Фейсбуке накануне акции один из ее организаторов блогер Юрий Гудименко.

Напомним, сотрудники Никопольского завода ферросплавов, который принадлежит Коломойскому, сегодня устроили пикет у главного офиса «ПриватБанка» в Днепре.

Источник: Ракурс


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