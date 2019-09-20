Под "ПриватБанком" в Днепре бастуют работники завода Коломойского. Фото: LIGA.net

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Ракурс

В Днепре возле главного офиса «ПриватБанка» сотрудники Никопольского завода ферросплавов, который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, устроили пикет.

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Утром 20 сентября в 7.45 к зданию на 10 автобусах привезли около 500 рабочих. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь «ПриватБанка» Олег Серга.

Он отмечает, что «ПриватБанк» не является участником соглашения об урегулировании спора между Национальным банком Украины и заводом. Обязательства, которые выполнило предприятие, были взяты заводом до национализации банка, когда они принадлежали одной группе владельцев.

Отметим, «Никопольский завод ферросплавов» был поручителем «ПриватБанка» по кредитам рефинансирования от Нацбанка. Недавно, НБУ и предприятие заключили мировое соглашение о погашении кредита. Завод досрочно выплатил средства.

Решение было принято на основе иска, который НБУ подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области в мае прошлого года. Банк заявил о взыскании движимого имущества, однако завод решил заключить сделку.

Как ранее сообщал «Ракурс», мировое соглашение было заключено между заводом и НБУ 29 августа