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Під "ПриватБанком" у Дніпрі страйкують працівники заводу Коломойського. Фото: LIGA.net

Під «ПриватБанком» у Дніпрі страйкують працівники заводу Коломойського (ФОТО)

20 вер 2019, 12:07
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У Дніпрі біля головного офісу «ПриватБанку» співробітники Нікопольського заводу феросплавів, який належить бізнесмену Ігорю Коломойському, влаштували пікет.

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Вранці 20 вересня о 7.45 до будівлі на 10 автобусах привезли близько 500 робочих. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-секретар «ПриватБанку» Олег Серга.

Страйк під "ПриватБанком". Фото: Олег Серга/ Facebook

Він зазначає, що «ПриватБанк» не є учасником угоди про врегулювання спору між Національним банком України та заводом. Зобов’язання, які виконало підприємство, були взяті заводом до націоналізації банку, коли вони належали одній групі власників.

Зазначимо, «Нікопольський завод феросплавів» був поручителем «ПриватБанку» за кредитам рефінансування від Нацбанку. Нещодавно, НБУ та підприємство уклали мирову угоду про погашення кредиту. Завод достроково виплатив кошти.

Рішення було прийнято на основі позову, який НБУ подав до Господарського суду Дніпропетровської області у травні минулого року. Банк заявив про стягнення рухомого майна, однак завод вирішив укласти угоду.

Як раніше повідомляв «Ракурс», мирова угода була укладена між заводом та НБУ 29 серпня

Джерело: Ракурс


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