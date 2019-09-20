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Ракурс
Обшуки в «Укренерго»: керівництво компанії перевірили на поліграфі. Фото: zib.com.ua

Обшуки в «Укренерго»: керівництво компанії перевірили на поліграфі

20 вер 2019, 12:06
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Обшуки в «Укренерго», які проводилися поліцією на початку вересня, отримали продовження: керівництво компанії у повному складі перевірили на поліграфі.

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Перевірку на поліграфі пройшов і тимчасово виконуючий обов’язки голови енергетичної компанії Всеволод Ковальчук, передають «Українські новини».

Рішення про проведення перевірки на поліграфі стосовно топ-менеджерів «Укренерго» було ухвалено після початку розслідування за фактом виявлених порушень у процесі державних закупівель.

У самій компанії прокоментували, що наразі не знають, які порушення стали приводом для розслідування й обшуків, але зазначили, що перевірка на поліграфі підтвердила достовірність свідчень усіх топ-менеджерів.

Раніше «Ракурс» писав про проведені 5 вересня обшуки в «Укренерго» та підозри на адресу керівництва компанії. Йшлося про заподіяння 40 млн грн збитків державі під час проведення конкурсних торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб компанії у 2016 році.

Компанія «Укренерго» — це акціонерне товариство, акціями якого на 100% володіє держава. Підприємство підпорядковується Міністерству фінансів та виступає гарантом роботи енергетичної системи України, яку формують 12 ТЕС, 95 ТЕЦ, чотири АЕС, сім ГЕС, три ГАЕС, а також магістральні та міждержавні електромережі й обленерго.


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