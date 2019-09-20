Обыски в «Укрэнерго»: руководство компании проверили на полиграфе. Фото: zib.com.ua

https://racurs.ua/n127059-obyski-v-ukrenergo-rukovodstvo-kompanii-proverili-na-poligrafe.html

Ракурс

Обыски в «Укрэнерго», проводимые полицией в начале сентября, получили продолжение: руководство компании в полном составе проверили на полиграфе.

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Проверку на полиграфе прошел и временно исполняющий обязанности главы энергетической компании Всеволод Ковальчук, передают «Українські новини».

Решение о проведении проверки на полиграфе в отношении топ-менеджеров «Укрэнерго» было принято после начала расследования по факту выявленных нарушений в процессе государственных закупок.

В самой компании прокомментировали, что пока не знают, какие нарушения стали поводом для расследования и обысков, но отметили, что проверка на полиграфе подтвердила достоверность показаний всех топ-менеджеров.

Раньше «Ракурс» писал о проведенных 5 сентября обысках в «Укрэнерго» и подозрениях в адрес руководства компании. Речь шла о причинении 40 млн грн убытков государству в ходе проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд компании в 2016 году.

Компания «Укрэнерго» — это акционерное общество, акциями которого на 100% владеет государство. Предприятие подчиняется Министерству финансов и выступает гарантом работы энергетической системы Украины, которую формируют 12 ТЭС, 95 ТЭЦ, четыре АЭС, семь ГЭС, три ГАЭС, а также магистральные и межгосударственные электросети и облэнерго.