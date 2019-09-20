Ігор Коломойський, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n127088-impichment-kolomoyskomu-na-bankoviy-aktyvisty-vymagaut-pozbavyty-oligarha-ukrayinskogo.html

Ракурс

У Києві біля Офісу президента на вулиці Банковій розпочалася акція «Імпічмент Коломойському», учасники котрої вимагають від президента України Володимира Зеленського позбавити олігарха Ігоря Коломойського українського громадянства.

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Підставою для такого рішення вони вважають доступну у відкритих джерелах інформацію про наявність у Коломойського одночасно з українським також громадянства інших країн — Ізраїлю та Кіпру.

Також активісти протестують проти надмірного, на їхню думку, впливу Коломойського на українську зовнішню та внутрішню політику.

Президенте України. Гарантуйте Конституцію. Позбавте громадянина Ізраїлю та Кіпру громадянства України! І заодно — впливу на українську політику. Дайте, зрештою, міжнародним судовим та слідчим органам добратися до нього, не вступаючи в конфлікт з українською державою! — закликав у своєму Фейсбуці напередодні акції один із її організаторів блогер Юрій Гудименко.

Нагадаємо, співробітники Нікопольського заводу феросплавів, який належить Коломойському, сьогодні влаштували пікет біля головного офісу «ПриватБанку» в Дніпрі.