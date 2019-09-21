Изменения климата приведут к появлению сотен миллионов климатических беженцев

https://racurs.ua/n127101-klimaticheskimi-bejencami-mogut-stat-milliony-jiteley-megapolisov-oon.html

Ракурс

Изменения климата могут привести к тому, что сотни миллионов людей по всему миру будут вынуждены оставить свои дома и превратиться в климатических беженцев из-за значительного повышения уровня мирового океана.

Loading...

Количество таких беженцев может достигнуть 280 млн человек, даже если человечеству удастся ограничить глобальное потепление на уровне не более двух градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой. Об этом говорится в докладе экспертов ООН, проект которого попал в руки журналистов агентства France-Presse, сообщает «Международное французское радио».

Ожидается, что даже при таком уровне потепления уровень мирового океана вырастет на 4,5−6 м. В результате под водой полностью или частично окажутся большинство прибрежных городов, в частности, территории, где проживают 31% населения Гонконга, 39% - Шанхая, 43% - Майами, 92% - Амстердама.

В докладе отмечается, что некоторые города можно защитить от затопления с помощью дорогостоящих технических работ. Так, Нью-Йорке такие работы будут стоить миллиарды долларов. К тому же эксперты отмечают, что такое решение сопровождается потенциальной опасностью для населения со стороны сильных штормов или взрывов.

Кроме того, появление климатических беженцев будет провоцировать не только поднятие уровня моря. Так, по данным расположенного в Женеве Центра наблюдения за внутренними перемещениями (IDMC), только в 2018 году 16 млн человек пришлось покинуть свои дома из-за сложных метеорологических условий.

Также отмечается, что некоторые островные государства уже к 2050 году могут стать необитаемыми. Причем это произойдет не из-за затопления, а в связи с загрязнением питьевой воды вследствие частых наводнений.

Напомним, вчера в Киеве состоялся марш за климат, участники которого требовали от властей перейти на 100% возобновляемой энергии к 2050 году и определить путь к полной декарбонизации экономики Украины.