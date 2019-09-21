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Ракурс
Савик Шустер, фото: Сергей Петров

Шустер пообещал подать в суд на Коломойского (ВИДЕО)

21 сен 2019, 10:29
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Телеведущий Савик Шустер заявил о намерениях подать в суд на украинского олигарха Игоря Коломойского.

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Причиной этого стал конфликт между Шустером и Коломойским, который произошел в эфире программы «Свобода слова». Коломойский заявил, что Шустер якобы брал деньги с гостей своей телепрограммы за возможность принять участие в ней. Кроме того, он также обвинил Шустера в якобы присвоении 2 млн 300 тыс. грн, сообщает «24 канал».

Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести, достоинства и, в конце концов, моей профессиональной пригодности, — заявил Шустер.

Телеведущий отметил, что в сентябре 2015 года его студия подписала контракт с телеканалом «1+1». Этот контракт действовал до конца августа 2018 года, однако уже в том же месяце после двух выпусков его телепрограмму сняли с эфира.

Мы продолжали по контракту даватьсигнал канала «1+1», они нас не выпускали в эфир, — отметил Шустер.

Несколько месяцев назад в интервью «Украинской правде» Коломойский заявил, что причиной снятия Шустера с эфира якобы стало то, что он взял деньги «у каких-то меров».

Одну передачу сделал, на другую — «спалился». Взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги не из кого, — отметил тогда Коломойский. — Там была передача, мэров приглашали. Что-то какая-то такая история была.

Напомним, недавно Коломойский заявлял, что готовит иск в суд против бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая обвинила его в нападениях на себя и ее родственников.


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