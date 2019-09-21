Олексій Гончаренко планує відвідати наступну сесію ПАРЄ, фото: Олексій Гончаренко, Facebook

https://racurs.ua/ua/n127109-chastyna-ukrayinskoyi-delegaciyi-vidvidaie-sesiu-parie-goncharenko.html

Ракурс

Представники попередньої української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), котрі увійшли до її нового складу, планують відвідати сесію ПАРЄ, заплановану на 30 вересня.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявив член української делегації народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, котрий також входив до складу делегації від Верховної Ради попереднього скликання.

За його словами, оскільки Україна не подає склад нової делегації до ПАРЄ, реагуючи в такий спосіб на повернення туди Росії, чинним залишається старий склад делегації Верховної Ради.

Але інтереси України потрібно відстоювати, — наголосив Гончаренко. — Вважаю неприпустимим, щоб на такому найважливішому міжнародному майданчику, як ПАРЄ, звучала позиція Кремля і не звучала наша позиція.

На думку Гончаренка, важливо також, щоб у роботі сесії взяла нова очільниця української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Потрібно входити в курс справ і продовжити роботу з формування коаліції країн, які будуть боротися за збереження Ради Європи як авторитетної міжнародної організації, яка відстоює демократію, права людини та верховенство права, — наголошує Гончаренко. — Інакше переможцем у цій ситуації вийде Путін.

Гончаренко також звернувся до ЗМІ із закликом не поширювати інформацію про те, що Україна нібито відмовляється від представництва у Раді Європи.

Він наголосив, що Україна лише не подає склад нової делегації на знак того, що наша держава не підтримує рішення про повернення до ПАРЄ парламентської делегації Росії. Проте частина делегації буде в ПАРЄ, щоб озвучувати позицію нашої держави.

Нагадаємо, очільник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці Богдан Яременко сьогодні у своєму Фейсбуці повідомив, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ з огляду на порушення цією організацією власних принципів.