Генштаб начал работу над планом разведения сил на Донбассе — Загороднюк. Фото: Страна

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Разведение сил на Донбассе не будет происходить одновременно по всей линии разграничения. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины уже начали работу над планом разведения сил и средств на востоке Украины, сказал он в интервью «Радио Свобода». Министр подчеркнул, что данные процессы не являются отступлением украинской армии.

Он добавил, что разведение сил будет проходить постепенно и не на всей территории сразу. При этом будет идти жесткое наблюдение за тем, чтобы боевики делали аналогичные действия, рассказал Загороднюк.

Говоря о плане, над которым работает Генштаб, министр отметил, что он будет включать в себя риски, которые могут возникнуть при разведении сил.

Действительно, план разведения сейчас создается. Сейчас Генштаб над этим работает. Конечно, он будет представлен, он будет учитывать все риски. И, конечно, в отношении каждого из этих участков будет идти подготовка, объяснение, проделывание всех технических вопросов, логистических, вопросов безопасности и так далее, — сказал Загороднюк.

Напомним, что Украина подтвердила готовность к разведению сил в Золотом и Петровском.