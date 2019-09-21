Смертельное ДТП под Одессой: появились кадры с места событий и новые подробности. Фото: Сегодня

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Появились новые детали смертельной аварии в Одесской области, где пассажирский микроавтобус столкнулся в грузовиком. В результате ДТП погибли девять человек.

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По информации пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, здесь столкнулись «Мерседес Спринтер» и фура ДАФ. Изначально сообщалось о троих пострадавших, однако по последним данным в больницы доставлены четверо травмированных участников аварии.

Судя по видео, которое обнародвали в сети, водитель фуры выжил в этой аварии.

В связи с дорожно-транспортным происшествием затруднено движение транспорта. В настоящее время там работают полицейские, которые выясняют обстоятельства аварии и обеспечивают безопасность дорожного движения, — сообщают в пресс-службе Национальной полиции.

Правоохранители попросили водителей по возможности воспользоваться альтернативными дорогами для объезда места аварии.

Напомним, что авария произошла сегодня, 21 сентября на участке дороги сообщением Овидиополь-Одесса, между селами Новая Долина и Прилиманское.