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Во Львовской области произошли столкновения между полицией и активистами, задержано почти 30 человек. Фото: 24 канал

Во Львовской области произошли столкновения между полицией и активистами, задержано почти 30 человек (ВИДЕО)

21 сен 2019, 18:07
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Активисты, которые третью неделю блокируют вагоны с российским углем, вступили в конфликт с правоохранителями. Во время столкновений были задержаны около 30 человек.

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По факту блокирования вагонов с углем открыли уголовное производство, сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

По данным полиции, действия активистов наносят существенный финансовый ущерб предприятию. Уголовное производство открыто по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь «РБК-Украина» со ссылкой на информацию спикера полиции Львовской области Светланы Добровольской сообщает, что здесь были задержаны минимум 28 участников блокады железнодорожных путей

Бывший народный депутат Украины Семен Семенченко в Facebook написал, что он также был задержан, однако в полиции информацию не подтвердили.

Напомним, что уголь из оккупированного Донбасса поставляется Россией в 19 стран мира. С марта 2017 года по декабрь прошлого года было продано почти 6 млн тонн угля.

Источник: Ракурс


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