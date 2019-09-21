Глава ГБР обнаружил в своем кабинете аппаратуру для прослушивания. Фото: Главред

https://racurs.ua/n127114-glava-gbr-obnarujil-v-svoem-kabinete-apparaturu-dlya-proslushivaniya.html

Ракурс

Роман Труба, глава Государственного бюро расследований, обнаружил в своем кабинете аппаратуру для прослушивания. Прослушка была профессионально вмонтирована в систему вентиляции.

Loading...

По словам Трубы, аппаратуру устанавливали специалисты. В Telegram-канале он написал, что сейчас сотрудники ведомства уточняют, где еще могла быть установлена аппаратура для прослушивания. Также предстоит выяснить, кто именно ее установил.

Мне, например, интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют, — сказал он.

Труба убежден, что на записях про него «ничего интересного быть не может». Единственное, что могли узнать злоумышленники, это процесс расследования производств, которые здесь обсуждали со следователями.

На месте работает следственно-оперативная группа. В здание прибыли взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

Напомним, что Государственное бюро расследований 13 сентября устроило обыски в здании банка, который принадлежит бывшему президенту Украины и нардепу от «Европейской солидарности» Петру Порошенко.​