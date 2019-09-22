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Путч Порошенко: экс-президент затролив «слугу народа» за заявление о путче

«Богуцкая — наш спикер» Порошенко затроллил «слугу народа» за заявление о путче (ВИДЕО)

22 сен 2019, 15:23
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Пятый президент Украины и нардеп из фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко затроллил коллегу из фракции «Слуга народа» Елизавету Богуцкую за информацию о «путче», который он якобы готовит.

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Впервые экс-президент лично прокомментировал слухи о путче в интервью Янине Соколовой. Порошенко саркастически назвал Богуцкую пресс-спикером своей политической силы и в шутку подтвердил, что именно она «заранее сообщит, когда он начнется».

Но люди собирают голоса под петицией за то, чтобы передвинуть путч с декабря на октябрь, — сообщил Порошенко.

Уже без шуток Порошенко напомнил о российской агрессии и о том, что в условиях войны Украина «может не пережить новый Майдан».

Государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен, — заявил пятый президент Украины.

Напомним, что в конце августа в президентской партии «Слуга народа» подхватили бессмысленный фейк о том, что в Украине якобы готовится переворот. Поддавшись на информационную провокацию, именно этим там оправдали сохранение в должности главы МВД Арсена Авакова.

Переписку, в которой фигурирует такое вбрасывание, случайно засветила нардеп от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая. Впоследствии она объяснила, что «путч — это сарказм, конечно».

Источник: Ракурс


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Новости

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999

«Богуцкая — наш спикер» Порошенко затроллил «слугу народа» за заявление о путче (ВИДЕО)

Пятый президент Украины и нардеп из фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко затрлолил коллегу из фракции «Слуга народа» Елизавету Богуцкую за информацию о «путче», который он якобы готовит, и впервые лично прокомментировал слухи

Новости Украины
15:23
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