Путч Порошенко: экс-президент затролив «слугу народа» за заявление о путче

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Ракурс

Пятый президент Украины и нардеп из фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко затроллил коллегу из фракции «Слуга народа» Елизавету Богуцкую за информацию о «путче», который он якобы готовит.

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Впервые экс-президент лично прокомментировал слухи о путче в интервью Янине Соколовой. Порошенко саркастически назвал Богуцкую пресс-спикером своей политической силы и в шутку подтвердил, что именно она «заранее сообщит, когда он начнется».

Но люди собирают голоса под петицией за то, чтобы передвинуть путч с декабря на октябрь, — сообщил Порошенко.

Уже без шуток Порошенко напомнил о российской агрессии и о том, что в условиях войны Украина «может не пережить новый Майдан».

Государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен, — заявил пятый президент Украины.

Напомним, что в конце августа в президентской партии «Слуга народа» подхватили бессмысленный фейк о том, что в Украине якобы готовится переворот. Поддавшись на информационную провокацию, именно этим там оправдали сохранение в должности главы МВД Арсена Авакова.

Переписку, в которой фигурирует такое вбрасывание, случайно засветила нардеп от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая. Впоследствии она объяснила, что «путч — это сарказм, конечно».