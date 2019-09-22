Землетрясение в Албании: число пострадавших превысило сотню. Фото: twitter/Faktor_Albania

https://racurs.ua/n127133-zemletryasenie-v-albanii-chislo-postradavshih-prevysilo-sotnu-foto-video.html

Ракурс

Число пострадавших в результате землетрясения в Албании составляет уже 105 человек. Информации о погибших пока нет.

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Стихийное бедствие повредило около 600 домов. Многие албанцы до сих пор находятся во временных убежищах, так как были вынуждены покинуть свои дома. Эксперты должны осмотреть дома перед тем, как граждане в них вернутся. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на The Washington Post.

По данным властей, после землетрясения магнитудой 5,8 баллов в течение субботы сейсмологи зафиксировали более 100 толчков.

Дуррес, Тирана (столица), центральные и западные районы сейчас имеют проблемы с водоснабжением. Землетрясение также вызвало проблемы с энергоснабжением.

Отметим, что Албания расположена вдоль Ионического и Адриатического морей и подвержена землетрясениям. В стране каждые несколько дней регистрируют сейсмическую активность.

Как ранее сообщал «Ракурс», нефтяные скважины Албании в результате землетрясения не пострадали. Власти страны заявили, что это самое сильное землетрясение за последние 30 лет.