Землетрус в Албанії: кількість постраждалих перевищила сотню. Фото: twitter/Faktor_Albania

https://racurs.ua/ua/n127133-zemletrus-v-albaniyi-kilkist-postrajdalyh-perevyschyla-sotnu-foto-vydeo.html

Ракурс

Кількість постраждалих внаслідок землетрусу у Албанії становить вже 105 осіб. Інформації про загиблих наразі немає.

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Стихійне лихо пошкодило близько 600 будинків. Багато албанців досі перебувають у тимчасових притулках, так як були змушені покинути свої домівки. Експерти мають оглянути будинки перед тим, як громадяни в них повернуться. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на The Washington Post.

За даними влади, після землетрусу магнітудою 5,8 балів протягом суботи сейсмологи зафіксували понад 100 поштовхів.

Дуррес, Тирана (столиця), центральні та західні райони наразі мають проблеми з водопостачанням. Землетрус також викликав проблеми з енергопостачанням.

Зазначимо, що Албанія розташована вздовж Іонічного та Адріатичного морів та схильна до землетрусів. У країні кожні кілька днів реєструють сейсмічну активність.

Як раніше повідомляв «Ракурс», нафтові свердловини Албанії внаслідок землетрусу не постраждали. Влада країни заявила, що це найсильніший землетрус за останні 30 років.