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Ракурс
Стрілянина в США: поранено шестеро осіб, серед них підлітки. Фото: Фокус

Стрілянина в США: поранено шестеро осіб, серед них підлітки

22 вер 2019, 14:23
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В американському місті Індіанаполіс сталася стрілянина. В результаті події постраждали шестеро осіб, двоє з яких отримали серйозні поранення. Всіх постраждалих госпіталізували в медичний заклад Індіанаполіса.

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Інцидент стався близько 23.15 в суботу. Серед поранених опинилися підлітки старшого віку. Про це повідомляє Nbc News, посилаючись на офіцера Департаменту поліції міста Індіанаполіс Джену Кук.

Напад стався за сім кварталів від міської розважальної зони в центрі Індіанаполіса.

Постраждалих виявили офіцери пішого патрулювання, які почули стрілянину і побігли до перехрестя. Дві жертви стрілянини перебувають у критичному, але стабільному стані. У ще одного пораненого серйозні травми, а у інших незначні поранення.

Поліція припускає, що нападником був один чоловік. Наразі ведеться розслідування і пошуки ймовірного зловмисника.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні сталася стрілянина в нічному клубі Південної Кароліни. В результаті події загинули двоє осіб і ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Джерело: Ракурс


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