Стрілянина в США: поранено шестеро осіб, серед них підлітки. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n127132-strilyanyna-v-ssha-poraneno-shestero-osib-sered-nyh-pidlitky.html

Ракурс

В американському місті Індіанаполіс сталася стрілянина. В результаті події постраждали шестеро осіб, двоє з яких отримали серйозні поранення. Всіх постраждалих госпіталізували в медичний заклад Індіанаполіса.

Loading...

Інцидент стався близько 23.15 в суботу. Серед поранених опинилися підлітки старшого віку. Про це повідомляє Nbc News, посилаючись на офіцера Департаменту поліції міста Індіанаполіс Джену Кук.

Напад стався за сім кварталів від міської розважальної зони в центрі Індіанаполіса.

Постраждалих виявили офіцери пішого патрулювання, які почули стрілянину і побігли до перехрестя. Дві жертви стрілянини перебувають у критичному, але стабільному стані. У ще одного пораненого серйозні травми, а у інших незначні поранення.

Поліція припускає, що нападником був один чоловік. Наразі ведеться розслідування і пошуки ймовірного зловмисника.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні сталася стрілянина в нічному клубі Південної Кароліни. В результаті події загинули двоє осіб і ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.