Погода в Україні 23 вересня: буде сонячно і без опадів. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n127131-pogoda-v-ukrayini-23-veresnya-bude-sonyachno-i-bez-opadiv-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 23 вересня буде переважно без опадів. Дощі очікуються на Закарпатті.

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Синоптики обіцяють незначне потепління. Температура повітря вдень становитиме 11−22°, а вночі опуститься до 3−12° тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 23 вересня вдень опади не передбачаються. Температура повітря вночі становитиме 6−8° вдень — 13−15°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють по-осінньому теплу погоду. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6°, вдень — 18−20°.

В Одесі 23 вересня мінлива хмарність. Вночі температура повітря опуститься до 10−12°, вдень підніметься до 20−22°.

У Дніпрі в понеділок вдень опади не очікуються. Вночі температура становитиме 6−8 °, вдень — 15−17°.

У Харкові 23 вересня Укргідрометцентр обіцяє прохолоду. Вночі термометри покажуть 6−8°, вдень — 12−14°.

На Закарпатті завтра очікується дощ. Температура повітря підвищиться і вночі становитиме 5−7°, вдень — 19−21°.

У Києві 23 вересня магнітні бурі не очікується. Метеорологи попереджають про незначні хвилювання.

Як раніше повідомляв «Ракурс», синоптики попередили про погіршення погодних умов.